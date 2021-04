Leserbrief : Ein uriges Weinlokal wäre schön

Weinstand in Bitburg

Die Idee, einen Weinstand in die Bitburger Fußgängerzone zu integrieren, ist nicht schlecht. Ich würde es als Weintrinkerin begrüßen, wenn wir in unserer kleinen Stadt ein schönes, uriges Weinlokal mit Außenbestuhlung hätten, wo man leckeren Wein und eine kleine Speisekarte genießen kann. Wie unter anderem das urige Weinlokal mit Außengastronomie am Dom in Trier.