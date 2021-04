Leserbrief : Die Kosten müssen sowieso alle tragen

Abfall

Was macht es unterm Strich für einen Unterschied, welche Ebene für die Entsorgungskosten zuständig ist? Die Kosten für die umweltbedingten Folgen (verschmutzte Flüsse, stark belasteter Grund und Boden durch illegale Entsorgung sowie achtloser Umgang mit Hinterlassenschaften sämtlicher Art) tragen wir sowieso alle. Ob durch Müllgebühren oder erhöhte Kosten für aufwendige Aufbereitung des Trinkwassers und so weiter. Am Ende zahlt jeder einzelne Bürger mit Steuern und stetig steigenden Müllgebühren für dieses asoziale Verhalten.

Es ist wie mit dem Coronavirus: Müll ist ein Teil unserer Zivilgesellschaft, er ist einfach da, und es ist zwingend notwendig, dieses Problem gemeinschaftlich anzugehen. Je mehr Menschen sich zusammenschließen, umso größer ist die Chance, etwas zu verändern. Unterstützung von Behörden & Co und die Zusammenarbeit mit Umweltaktivisten/Schützern sind unumgänglich. Einmal im Jahr zum „Dreck-weg-Tag“ einen Container bereitstellen ist gut, aber es ist auch reine Makulatur und dient zur Imagepflege. Es stellt sich die Frage: „Nach uns die Müllflut?“ (unter diesem Titel gibt’s in der SWR-Mediathek eine tolle Doku), oder handeln wir in folgendem Sinne: Wenn jeder von uns sein Umfeld zu einem besseren Ort macht, dann wird auch die Welt zu einem besseren Ort (von Sonam Wangchuk). Jeder Einzelne hat es in der Hand!