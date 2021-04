Leserbrief : Unterm Lindenbaum

Stadtentwicklung Gerolstein

Genau das soll kommen. So braucht es nun dringend eine öffentliche Diskussion darüber, was in Gerolstein im Prozess der nachhaltigen Entwicklung gewollt ist. Weit mehr als in früheren Pseudo-Talkrunden können Ideen und Konzepte vertieft werden und neue hinzukommen. Die Resümees werden ausgearbeitet und zur Umsetzung vorbereitet. Dazu braucht es einen virtuellen Versammlungs- und Diskussions-Raum und später, in den Post-Corona-Zeiten, eine Ergänzung durch traditionelle Treffen in Foren.