Leserbrief : Was zählt eigentlich noch?

Vergabe für AfA-Betrieb

Das DRK in Bitburg hat in der Vergangenheit so viel Vorbildliches für unsere Region geleistet, dass es unbegreiflich ist, dass dies nun bei der Vergabe keine Rolle spielt. Rainer Hoffmanns Fazit: „Wenn man uns in der Not braucht, werden wir gerufen, wenn es um eine langfristige Betreuung geht, sind wir raus“, beschreibt das Trauerspiel treffend.Was zählt eigentlich noch?