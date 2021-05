Leserbrief : Mal kritisch in Mainz nachfragen

Mal kritisch in Mainz nachfragen

Vergabe für AfA-Betrieb

Ob die Asyl-Aufnahmeeinrichtung (AfA) vom DRK oder einer anderen Organisation betrieben wird, wurde leider von der Landesregierung im weit entfernten Mainz und nicht auf Kreisebene entschieden. So muss stark angezweifelt werden, ob bei der Ausschreibung überhaupt mit offenem Visier oder nicht eher unter dem Tisch gewürfelt wurde.

Und dem Land ist auch schon bei der Ausschreibung zum Nürburgring ein sehr großer, grober Fehler unterlaufen, für den der damalige Finanzminister a. D. immer noch büßen muss! Hoffentlich ist der Landesregierung bekannt, ob die Firma European Homecare für die Bitburger AfA genügend eigenes Personal hat. Wie kann es sonst passieren, dass erstmalig in der Zeitung Geschäftsleitung, Sozialarbeiter, Sozialhelfer, Erzieher, Ärzte und medizinisches Fachpersonal gesucht werden?

Ob der Landesregierung bekannt war, dass die Firma EU-Homecare für Bitburg erst anfangen muss, Personal zu suchen? Außerdem muss in Mainz dringend kritisch hinterfragt werden, ob bei fehlendem Personal auch der Einsatz von Subunternehmern zulässig ist, ähnlich wie im Paketdienst oder im Transportwesen, wo es genug Mindestlohnverstöße gibt.

Das Bitburger DRK war mindestens drei Jahre gut genug, fast 2000 Kriegsflüchtlinge zig Mal besser als in Griechenland, der Türkei, Polen, Rumänien oder Italien zu betreuen. Nun kriegt eine Firma den Zuschlag, die noch nicht einmal genug Personal hat, wenn es den Zuschlag gibt. Ob dies ausschreibungsmäßig alles okay ist, sollten unsere Landespolitiker von CDU, SPD und FWG mal sehr, sehr kritisch in Mainz hinterfragen.