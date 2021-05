Leserbrief : Aufklärung und Beratung sind extrem wichtig

Medizin

Ein kleines Glücksgefühl durchströmte meinen Körper, als ich las, dass es nun diese neue Beratungsstelle gibt. Meine verstorbene Mutter ist 1934 geboren, bekam in der Naziherrschaft 1942 ihren ersten epileptischen Anfall, und meine Oma litt Todesängste.

Wenn das gemeldet worden wäre, dann wäre meine Mutter entfernt worden ..., abgeholt ..., umgebracht? So immer wieder ihre Aussage. Verständlich, dass von da an die Tatsache der Erkrankung meiner Mutter geheimgehalten wurde, so gut das eben ging.