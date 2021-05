Leserbrief : Nicht so richtig nachgedacht

Nicht so richtig nachgedacht

Rücktritt Giffey

Zielsicher wie der legendäre Bogenschütze aus dem Sherwood Forest bei Nottingham zerlegt eine ehemals große deutsche Volkspartei durch Eskapaden einzelner Mitglieder ihre ohnehin geringen Chancen für die nächste Bundestagswahl. Als absoluter Höhepunkt dieser Aktion wirft die Familienministerin ihren Job vier Monate vor dem möglichen Ende hin wegen ihrer ungeklärten Situation bei ihrer Promotion, will aber gleichzeitig dann in Berlin in den Chefsessel der Landesregierung.