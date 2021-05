Leserbrief : Gutachter sind mitverantwortlich

Rücktritt Giffey

Deshalb sehe ich im Falle eines Plagiats in der Gutachtertätigkeit eine entsprechende Mitverantwortung und hege gewisse Zweifel an der erforderlichen fachlichen Expertise und/oder Einstellung des zuständigen Gremiums. Ein Handwerksmeister steht ganz selbstverständlich in der Verantwortung, wenn Mitarbeiter und Auszubildende mangelhafte Arbeit abliefern. Eine Selbstverständlichkeit, die von einer Professur in der akademischen Lehre ebenso erwartet werden kann.