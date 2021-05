Leserbrief : Die deutsche Schande sitzt im Bundestag

Rassismus

Zur Debatte zum Thema Antisemitismus im deutschen Bundestag am 19. Mai:

Vorneweg: Antisemitismus, egal von welcher Seite, darf in Deutschland auf keinen Fall geduldet werden und muss hart bestraft werden! Das gilt auch für die Demonstranten muslimischen Glaubens.

Am 19. Mai schaute ich mir die Debatte zum Antisemitismus im Deutschen Bundestag auf Phoenix an und war entsetzt. Entsetzt über eine Frau von Storch (AfD) und ihre Rede, die nur blanken Rassen- und Fremdenhass schürte, gegen Muslime in ihrer Gesamtheit.