Leserbrief : Nein, Krieg beginnt woanders

Sprache

Zur Verwendung von Begriffen in den Medien und öffentlichen Debatten und zum Leserbrief von Thomas Zuche „Krieg beginnt in den Köpfen“ (Trierischer Volksfreund vom 22. Mai):

In seinem Leserbrief hat Herr Zuche Beispiele gesammelt, die belegen sollen, wie bestimmte Sprachbilder in den Medien und der Politik nichts als Kriegsrhetorik sind. Und damit Spaltung und Krieg in die Gesellschaft tragen.

Wenn dem so wäre, dann könnte man die zitierten Personen und Medien auch Kriegstreiber nennen: der Deutschlandfunk mit der offenen Feldschlacht zwischen den Kanzlerkandidaten der CDU, der Volksfreund mit den Geschädigten auf dem Schlachtfeld der Union und die Leipziger Volkszeitung, bei der Herr Laschet an vielen Fronten kämpft.

Herr Zuche drückt in seinem Leserbrief einen rigorosen Moralismus aus, der von den wirklichen Ursachen kriegerischer Auseinandersetzungen ablenkt. Hätte er seinen Leserbrief dieser Tage in Tel Aviv geschrieben, hätte er erlebt, dass Krieg nicht in den Köpfen, sondern in der Luft mit Raketen beginnt.