Leserbrief : Der Tor des Monats

Fettnäpfchen

Monatlich bringt die ARD einen Wettbewerb heraus unter dem Titel „Tor des Monats“. Passend dazu könnte man einen Wettbewerb erfinden mit dem Titel „Der Tor des Monats“. Im Monat Mai bietet sich folgende Auswahl an:

Tor Nummer 2: der Trierer Landrat, der rund 160 000 Euro jährlich an Nebentätigkeiten verdient, also mehr, als das Hauptamt hergibt. Vom RWE bekommt er allein jährlich 100 000 Euro, die quasi seine Wähler zahlen. Dies seit 2016, er musste das jetzt offenlegen, findet aber nichts dabei und will dieses Jahr wiedergewählt werden.