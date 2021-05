Leserbrief : Corona trägt auch zur Bereicherung bei

Zum Artikel „Scharfe Kritik an schwarz-roter „Aktion Abendsonne“ (TV vom 10. Mai):

Was der Wahlkampf so alles mit sich bringt – es könnte ja sein, dass das Schiff im Sinkflug ist. Bevor die Kapitäne von Bord gehen, werden noch schnell hochdotierte neue Stellen der B-Gruppe eingerichtet. Man möchte ja in guter Erinnerung bleiben. Besonders die B 6-Gruppe garantiert eine lebenslange, komfortable Sicherheit. So wurden in den Ministerien 71 neue B-Stellen geschaffen.

In Anbetracht der beträchtlichen Personalaufstockung sollte es in Zukunft wohl frühzeitig auffallen, wenn die „Wirecards“ unterwegs sind, um Milliardenschäden von unserem Staat abzuwenden. An Geld scheint es ja nicht zu mangeln. Schließlich leistet sich der Bundestag 709 Abgeordnete. Von einer solchen Zahl kann des Repräsentantenhaus der USA nur träumen.

Zudem gehört Deutschland mit zu den führenden Ländern, die über eine „ausgeprägte“ Vermögensverteilung verfügen, nicht gerade zum Wohlgefallen der Allgemeinheit. Die Bereicherungspraktiken – ob legal oder nicht — haben einen nicht unerheblichen Platz eingenommen. Ob moralisch verwerflich oder nicht, spielt keine Rolle.

Es ist traurig, dass in einem Land wie Deutschland viele Menschen an der Armutsgrenze leben und sich teilweise in der Obdachlosigkeit wiederfinden. Die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus hat diese Situation noch verschärft – bezahlbares Wohnen ist für viele nicht mehr möglich. Die Immobilienpreise steigen ins Unermessliche und tragen mit dazu bei, dass die Reichen noch reicher werden und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft.