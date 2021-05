Leserbrief : Vergessen wir das Ganze!

Fluglärm

Vor etwa zwei oder drei Jahren waren die Ruwertaler vorab über ein bevorstehendes Manöver informiert worden. Damals war der Fluglärm genauso laut; man war aber darauf vorbereitet. Die Zone „Tra Lauter“ ist aber für die Luftstreitkräfte verschiedener Staaten reserviert. Es ist also kein angekündigtes Manöver nötig.

Wir haben nur die Wahl zwischen grauen wolkenverhangenem Himmel oder Sonne mit Fluglärm. Meine Beobachtung an einem sonnigen Tag dieses Jahres erkläre ich mir jetzt wie folgt: Militärflugzeuge müssen Formationsflüge üben. Welche Motive dabei an den Himmel gemalt werden, entscheiden Militärpersonen. Diese gehören unterschiedlichen Nationen an. Sie brauchen deutsche Tabus nicht zu beachten. Meine Folgerung: Vergessen wir das Ganze!