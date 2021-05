Leserbrief : Die richtigen Antworten schuldig geblieben

Bundestagswahl

Die Jahre des angeblich so billigen Atomstroms in Deutschland waren nur deshalb so billig, weil diese Form der Stromgewinnung mit Hunderten Milliarden D-Mark schon damals hoch subventioniert wurde, über Jahrzehnte. Die immensen Kosten eines nie zu findenden Endlagers für diesen tausende von Jahren strahlenden radioaktiven Atommüll hat man ganz bewusst ausgeklammert und auf spätere Generationen verschoben! Hat Frau Härig-Dickersbach hier eine Lösung für die zukünftigen Generationen?

Die Dezimierung der Vogelwelt und der Vogelvielfalt geht eindeutig zu Lasten der Monokulturen in der heutigen Landwirtschaft. Viele Bodenbrüter wie Fasane, Rebhühner und Wachteln sind vom Aussterben bedroht, genauso wie viele andere ursprüngliche Feldbewohner wie Feldmaus, Feldhamster und Feldhase. In meiner Kindheit gab es all diese Vielfalt noch. Alle von mir aufgezählten Tierarten sind nun wirklich nicht den Rotoren der Windräder zum Opfer gefallen! Genauso wenig wie viele andere Vogelarten. Sie sind Opfer einer industriellen Landwirtschaft — ohne Insekten, ohne Hecken und ohne Feldblumen. Welche Landwirtschaft will Frau Härig-Dickersbach denn?