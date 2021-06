Leserbrief : Wir sollten gelassener sein

Debattenkultur

Ihre Abhandlung „12 Thesen zur Cancel Culture“ ist ein guter Ansatz zur Verbesserung unserer angeschlagenen Debattenkultur. In unserer Gesellschaft ist eine zunehmende Intoleranz gegenüber Andersdenkenden festzustellen, was zur Folge hat, dass ein großer Teil der Bevölkerung Bedenken hat, seine Meinung frei zu äußern. Im Essay des TV werden beispielsweise die Affären um die Äußerungen des früheren Nationaltorhüters Jens Lehmann und des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer aufgeführt.

Mit diesem Brandmal kann man in Deutschland jeden fertig machen. Und nur darum geht es: Der vom grünen Mainstream abweichende Palmer soll politisch kaltgestellt werden. Das werte ich als Cancel Culture. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußerte in dem Zusammenhang: „Ironie funktioniert nie in der Politik.“

Leider muss ihm recht geben, aber mit der Einschränkung: „im hysterischen Deutschland nicht“. In anderen Ländern geht es viel entspannter zu, während man in Deutschland jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, um nur nicht in den Genuss medialer Skandalisierung zu kommen. Ich wünsche mir, dass Ihre These Nummer 12, „Wir sollten alle etwas rheinisch gelassener sein“, gemeinsamer Konsens in unserer Debattenkultur wird. Aber leider ist das alte Sehnsuchtslied aus Zeiten politischer Unterdrückung, „Die Gedanken sind frei“, aktueller denn je!