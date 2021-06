Leserbrief : Nicht in meinem Namen

Nicht in meinem Namen

Antisemitismus

Antisemitismus kommt mir wie eine chronische Krankheit vor. Ich glaubte jahrelang, in Deutschland sei er überwunden, wir wüssten um die verheerenden Folgen von Judenhass, von Hass überhaupt. In letzter Zeit immer stärker merkt man enttäuscht und entsetzt, wie falsch dieser Glaube war. Wenn sich Antisemitismus als Kritik an israelischer Politik versteckt, kann man nicht ruhig bleiben. Diese Kritik darf nicht einseitig sein, muss Zusammenhänge erkennen, Wissen kann nicht schaden, Hass ist Gift. Straftaten müssen verfolgt und geahndet werden. Aber nicht nur Polizei und Politik müssen handeln.