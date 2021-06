Leserbrief : Bischof Ackermann fehlt es an Demut und Barmherzigkeit

Missbrauchsskandal

Zu den Artikeln zu „Trierer Bischof setzt sich in die Nesseln“ (TV vom 18. Mai) und „Trierer Bischof will Beispiel seines Vorgängers Marx nicht folgen“ ( TV vom 5. Juni):

In über elf Jahren ist nahezu nichts passiert. In Anerkennung ihres großen Leids — viele Opfer sind lebenslang schwerst psychisch gestört — hätten längstens zumindest angemessene Abschlagszahlungen geleistet werden müssen. Nichts Derartiges ist bisher geschehen. Stattdessen kommen von Herrn Ackermann unsinnige Erwägungen wie: dass 50 000 Euro Entschädigung genug seien oder dass die Kirchenmitglieder als Solidargemeinschaft finanziell für den Missbrauch aufkommen sollten.Die Bezeichnung, der in den Beiräten tätigen Missbrauchsopfer als „Aktivisten“ zeigt, dass es Herrn Ackermann an Demut und Barmherzigkeit fehlt. Er ist für das Missbrauchsmandat der deutschen Bischofskonferenz ungeeignet.