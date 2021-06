Leserbrief : Moselaufstieg ist notwendig

Verkehr

Am Samstag, 5. Juni fuhr meine Tochter mit dem eigenen Auto von Darmstadt nach Trier in rund 2,5 Stunden. In Höhe des Ratio Trier angekommen, stand sie dann anschließend etwa eine Stunde im Stau, bis sie in Konz-Könen bei mir ankam. Der Grund, weswegen sich der Riesenstau gebildet hatte, war ihr und mir nicht bekannt. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, es hätte wenig genutzt, da es eine Umleitung (alternative Streckenführung) derzeit nicht gibt.