Leserbrief : Es gibt viele Gründe für den Personalmangel

Gastgewerbe

5. In manchen Kalkulationen wird seit vielen Jahren der gleiche Serviceanteil von 15 Prozent berechnet, was zu gering ist. Schaut man mal ins Ausland, wird dort oft mehr erhoben und dementsprechend besser bezahlt.

6. Wie hoch die Nebenkosten im Hotel und in der Gastronomie sind, ist den Gästen meist nicht bekannt. So fallen zum Beispiel auch GEZ-Gebühren an, obwohl Zimmer leerstehen.