Leserbrief : Wann beginnt das Umdenken?

Kirche

Zu den Artikeln „Trierer Bischof will Beispiel seines Vorgängers Marx nicht folgen“ (TV vom 5./6. Juni) und „Eine Kehrtwende sieht anders aus!“ (TV vom 12. Juni):

Es ist traurig, aber wahr: Die Kirche zeigt sich von seiner hässlichen Seite. Die katholische Kirche, das bedeutet immer: der Vatikan. Er ist eine Diktatur, die es geschafft hat, weltweiten Einfluss in der Politik und in der Wirtschaft auszuüben — immerhin schon gut 2000 Jahre lang.