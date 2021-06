Leserbrief : Aber so war das Leben für die meisten nun wirklich nicht

Aber so war das Leben für die meisten nun wirklich nicht

Die 60er Jahre

Was für eine Schlagzeile! Ein Kind von damals, in den 60er Jahren ein Jahr bis zehn Jahre alt, erzählt hier seine Kindheitsgeschichte. Seine Erinnerungen werden hier verallgemeinert und als typisch für diese Jahre dargestellt. Aber so war das Leben für die meisten nun wirklich nicht.