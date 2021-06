Leserbrief : Grünen-Programm bedeutet wirtschaftliche Stagnation und Steuerexzesse

Die Grünen

Von Heinz Erschens, Kell am See

Der Glaube an ein unbegrenztes Wachstum mit grenzenlosen technischen Innovationen machte aus uns Wesen, die auch scheinbar eine zweite Welt erschaffen können. Aus dem ursprünglichen Vorhaben, sich der Natur zu unterwerfen, erwuchs die Möglichkeit, die Natur zu unterwerfen. Man erkannte die Risiken viel zu spät, um den massiven Bedrohungen an Umwelt und Klima entgegenzutreten.

Auch Pumpspeicherkraftwerke greifen erheblich in die Natur ein. Wenn man extra Mais-Plantagen für die Stromherstellung mit Biogas anlegt, können dort keine Lebensmittel mehr angebaut werden. Wer den teuren Spritpreis zahlt, aber zur Arbeit fahren muss, rettet kein Klima. Er wird nur ärmer. Die Aussage, dass die Energiemehrkosten der CO 2- Verpreisung an die Haushalte zurückgegeben werden, ist für mich ein nicht einzuhaltendes Wahlversprechen.

Also nur Stimmenfang, Verteuern, Kassieren. Das Grünen-Programm bedeutet wirtschaftliche Stagnation, Steuerexzesse, aber vor allem den Verlust der Lebensfreude. Ein nachhaltiges Wachstum gibt es nicht. Politiker täten gut daran, in Wissenschaft und Forschung zu investieren und nicht alles, was nicht ins Parteiprogramm passt, als Utopie abzuspeisen. Der Schwerpunkt des Klimaschutzes sollte in Forschung liegen und nicht in Verboten oder Maßnahmen, die das Klima nicht retten, aber die Natur ärmer machen.