Leserbrief : Die Politik muss schnell, konsequent und parteiübergreifend handeln

Messerattentat von Würzburg

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Mann mit subsidiärem Schutz, der also bei uns ohne Asylberechtigung geduldet wird, weil in seinem Land Somalia Krieg herrscht und er dort Schaden nehmen könnte. Bei ihm wurde im Übrigen bereits vor einiger Zeit Propagandamaterial des IS sichergestellt, was als eindeutiger Hinweis auf seine Absichten zu werten gewesen wäre.