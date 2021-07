Leserbrief : Viele gute Erinnerungen

Arbeitsmigranten

Der Weg zum Büro des Fleischgroßhändlers führte am Arbeitstisch mit italienischen Ausbeinern vorbei, die oft am Singen waren. Mein „Buongiorno“ wurde immer freudig und laut beantwortet.

Einmal in der Woche kam Antonio zum Ausbeinen. Mein Plan, in der Wurstküche ohne Personal zu arbeiten, ging dadurch auf. Ich erinnere mich noch an eine Zeitungsmeldung über einen Gastarbeiter, der auf einen Brief den Absender schrieb: „Giovanni Potazzi, Betreten der Baustelle verboten, Germania“. Giovanni hat das Schild für ein Firmenschild gehalten. Antonio hat sich schiefgelacht.