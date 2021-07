Leserbrief : Merkel und Laschet sollten Menschen in den Hochwassergebieten mit Besuchen verschonen

Flutkatastrophe

Was sie nicht davon abgehalten hat, den Kohleausstieg auf 2038 zu verbummeln, die Flugpreise am Boden zu halten und ständige Verteuerungen von Bus und Bahn zuzulassen. Ein Tempolimit auf der Autobahn sowie Verbrauchsobergrenzen für Neuwagen-Zulassungen sucht man bei ihr vergeblich.

In den Verkehrskonzepten, die ihre Parteifreund*innen in den Ländern und Kommunen aufstellen, ist „Auto“ gefühlt jedes zweite Wort; eine Förderung der Radwege lässt sie ebenso vermissen wie zumindest einen Veggie-Day pro Woche in den Mensen. Vom Wiedereinstieg in die Kernenergie, den sie nur infolge von Fukushima rückgängig gemacht hat, ganz zu schweigen.