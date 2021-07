Leserbrief : Minister Altmaier und die kognitive Dissonanz

Klimaschutz

Viele Menschen sind von kognitiver Dissonanz betroffen. Das ist ein unangenehmer Gefühlszustand, der entsteht, wenn der Mensch unvereinbare Wahrnehmungen, Einstellungen (Kognitionen) hat, zwischen denen Konflikte (Dissonanzen) entstehen: Viele möchten effektiven Klimaschutz, aber keine Einschränkungen in ihrem Lebensstil hinnehmen.

Ein typisches Beispiel liefert Wirtschaftsminister Altmaier. Einerseits kennt er die Gefahren des Klimawandels und kündigt im Wahlkampf Klimaschutzgesetze an. Andererseits weiß er, dass in seiner Partei effektive Klimaschutzgesetze nur schwer umsetzbar sind. So ist zu befürchten, dass er „Ankündigungsminister“ bleibt: Bisher hat er den Ausbau der Regenerativen stark gebremst, indem er zum Beispiel bürokratische Hürden für Fotovoltaik und Windkraft aufbaute, insbesondere für regionale Bürgerunternehmen.