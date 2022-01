Leserbrief : Wieso ist der Vorsitzende des U-Ausschusses ein SPD-Mann?

Flutkatastrophe

Okay, der Arbeitskreis steht ja gewissermaßen unter Zeitdruck, denn er muss Lösungen erarbeiten, bevor andere ihm zuvorkommen, zum Beispiel ein Produkt schneller am Markt haben, ein Projekt durchzusetzen oder Liefertermine zu optimieren.

Anders der Untersuchungsausschuss: Der muss ja erst mal untersuchen, worum es eigentlich geht (daher der Name), und dann festlegen, wer mit was und weshalb beauftragt wird. Das dauert halt. Er hat natürlich den Vorteil, das dass, was er untersuchen soll, sich in der Zwischenzeit ganz anders entwickelt oder darstellen könnte. So auch im Ahrtal.