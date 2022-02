Leserbrief : Wir brauchen Deeskalation, Diplomatie und ein aktives Eintreten für Abrüstungsverhandlungen

Ukraine-Konflikt

Die Krise um die Ukraine hat sich zur ernsten Bedrohung des Friedens in Europa zugespitzt. Ohne mich mit Putin gemein zu machen, ist festzustellen, dass eine einseitige Schuldzuweisung an Russland kontraproduktiv ist.

Trotz der Militärmanöver in der Nähe zur Ukraine kann Russland kein Interesse an einem Krieg haben, der für alle katastrophale Folgen hätte. Aber auch ohne kriegerische Absicht besteht die Gefahr, dass eine Provokation zum Funken wird, der das Pulverfass explodieren lässt. Deshalb ist Macrons Besuch bei Putin lobenswert. Er sagte, Russland gehe es aktuell nicht um die Ukraine, sondern „um die Klärung der Regeln des Miteinanders mit Nato und EU“ (TV, 8. Februar), was sicherlich Voraussetzung für ein friedliches Miteinander ist.

Für die Regelung jedes Konfliktes ist es zunächst erforderlich, sich in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen. Man schaue sich mal die geografische Situation Russlands an, das in den letzten 500 Jahren mehrfach vom Westen her überrannt wurde.