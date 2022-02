Leserbrief : Leisetreterei und Strippenzieherei schaden der Gesellschaft

Olaf Scholz

Man wundert sich schon, was ein Bundeskanzler so alles kann – oder eben nicht kann. Da reist unser Kanzler Olaf Scholz nach Washington, um dort durch den US-Präsidenten verkünden zu lassen, dass Nordstream 2 mit zum westlichen Arsenal der Sanktionen gegen Russland zählen soll, falls es zu einer Invasion in die Ukraine kommt.