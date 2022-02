Leserbrief : Was ist schiefgelaufen in der Gesellschaft?

Was ist schiefgelaufen in der Gesellschaft?

Hasskommentare

Allerdings scheint sich allgemein immer mehr eine „geistige Verrohung“ in der Gesellschaft zu verbreiten, was sich nicht nur in Form der Hasskommentare gegen Polizisten und Politiker zeigt, sondern auch zum Beispiel im wieder aufflammenden Juden- und Fremdenhass, auch Teile der Querdenkerbewegung gehören aus meiner Sicht dazu. Auch die „Ist-mir-doch-egal“-Denke, wenn zum Beispiel Müll gerade da hinterlassen wird, wo man steht und geht, oder sogar im Wald abgelagert wird, ist ein Anzeichen für ein Höchstmaß an Egoismus.