Leserbrief : Der Vizeadmiral hat doch lediglich die Wahrheit gesagt

Ukraine-Konflikt

Ach wie schnell ging das doch diesmal. Wären doch auch Politiker so präzise und eilig! Was hat denn der Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach getan? Er hat doch lediglich die Wahrheit gesagt, der sich aber viele anschließen würden, aber wenige sich dazu bekennen würden. (Anm. der Red.: Schönbach hatte bei einem Auftritt in Indien Verständnis für Russlands Staatschef Wladimir Putin geäußert. Zudem sagte er zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine: „Die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen.“). Einem Soldaten einen Maulkorb zu verpassen, ist wohl in der Politik ein probates Mittel, um von der eigenen Einsicht, die man ja nicht äußern darf, abzulenken. Die Bedenkenträger und Moralapostel in der Politik sind leider in der Überzahl. Aber was der Vizeadmiral gesagt hat, entspricht der Wahrheit und den Tatsachen.