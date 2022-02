Leserbrief : Damit Nahrung kein Luxusgut wird, sollte mit dem Augenmaß gehandelt werden

Tierschutz

Die Aussage, dass immer mehr Menschen bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel und Bio-Produkte auszugeben, ist nur eine statistische Feststellung, die an der Fleischtheke vom Kunden meist anders bewertet wird. Auch der neue Landwirtschaftsminister Özdemir will hier Zeichen setzen und Wertschöpfungsketten erfinden, um sie zu stärken. Vieles ist im Gespräch – zum Beispiel eine Ausweitung der Öko-Landbaufläche oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent auf Lebensmittel.

Begriffe wie Tierschutz und tiergerecht sind in jeder Expertenrunde zu hören. Umweltorganisationen melden sich mit „artgerechter Haltung“ zu Wort. Politische Forderungen aus Brüssel im Verbund mit Özdemirs Regularien nach höherem Tierwohl kratzen am Portemonnaie der Verbraucher, aber hauptsächlich am Erlös der Landwirte und Nutzviehhalter. In der Bevölkerung ist das Interesse an der Tierhaltung gestiegen. Emotionen kamen hoch, nachdem in den Medien Bilder gezeigt wurden von federlosen Hühnern, im Kot sitzend, und von Schweinen, die halbtot im heißen Brühbad einen qualvollen Tod erleiden mussten.