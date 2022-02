Leserbrief : Das soll „nachhaltig“ sein?

Energiepolitik

Dieses Gas aber verbleibt über Jahrhunderte in der Atmosphäre, heizt das Erdklima auch in Zukunft noch auf. Ist das nachhaltig im Sinne zukünftiger Generationen? Aber ach, es soll ja auch nur „Überbrückung“ sein hin zu Zehntausenden von Windenergieanlagen (WEA). Doch jede einzelne WEA erfordert Zement, Sand, Stahl, Zink, Aluminium und zig Tonnen von Kupfer für Generator, Getriebe, Transformator und endlose Kabelstränge. Zehntausende Tonnen Erz werden dafür zum Beispiel in Chile ausgebeutet – und den Bauern dort das Wasser abgegraben. Das Aluminium kommt womöglich aus Guinea in Westafrika, sein Abbau hinterlässt einen von schon 32.000 Giftseen auf der Erde. Die Gewinnung einer Tonne Neodym, eines seltenen Metalls, das in WEA Verwendung findet, setzt 77 Tonnen CO 2 frei. Soll nicht gerade dieses Gas vermieden werden? Somit werden Lagerstätten des armen Südens ausgebeutet, damit der reiche Norden „energiewenden“ kann – um nur ja seinem überzogenen Lebensstil auch weiterhin frönen, sich als Pionier in „Nachhaltigkeit“ feiern zu können? Und bei uns werden Landschaften geopfert!