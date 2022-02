Leserbrief : Staat hat viel zu lange weggeschaut

Gewalt gegen Polizei

Ich kann dem Leserbriefschreiber nur voll und ganz recht geben. Unsere Polizei muss viel mehr unterstützt werden. Mich hat der Mord an den zwei jungen Polizisten auch tief erschüttert, und ich hoffe sehr, dass diese Mörder ihre volle harte Strafe bekommen!

Unsere Polizei setzt Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel für uns, und was sie sich dabei oft bieten lassen muss, ist wirklich unerträglich. Das geht gar nicht! Was muss denn noch alles passieren, bis man diesen gewaltbereiten aggressiven Menschen in unserem Land endlich Einhalt gebietet?