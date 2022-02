Leserbrief : Hoffen und glauben, dass die Kirche  zu Gott zurückfinden kann

Missbrauchsskandal

Zum Artikel „Neue Kritik an Benedikt XVI.“ sowie weiteren Artikeln zum Missbrauchsskandal:

Die römisch-katholische Kirche zählt weltweit 1,34 Milliarden Mitglieder. Ich für meinen Teil habe mich aus dieser Glaubensgemeinschaft verabschiedet. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich habe den Glauben daran, dass sich diese Kirchengemeinschaft ändern könnte, verloren. Es gibt Lippenbekenntnisse, von denen jeder Bischof, jeder Priester und jeder treue Kirchgänger in Deutschland und der Welt weiß, dass sie nicht umgesetzt werden. Man versucht damit von den laufenden Skandalen abzulenken. Das ist nicht nur Missbrauch Schutzbefohlener und die Vertuschung dieser Taten. Es ist auch Geld. Viel Geld.

Das funktioniert schon über 2000 Jahre in diesem elitären Club. Von der Inquisition über Hexenverbrennung bis hin zum Missbrauch von Schutzbefohlenen. Diese Kirche vertritt nicht meinen Gott. Sie vertritt ihre Interessen, und das ist aus meiner Sicht das Geldverdienen. Meinen Glauben an Gott kann mir die römisch-katholische Kirche nicht nehmen. Sie hat mir allerdings den Glauben genommen, dass sie etwas an der Struktur ändern wird. Deshalb bin ich aus dieser Kirche ausgetreten.