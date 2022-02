Leserbrief : Putin muss konsequent der Wind aus den Segeln genommen werden

Ukraine-Konflikt

Der Zerfall der alten Sowjetunion hat den ehemaligen sowjetischen Geheimdienstler im Innersten getroffen. Mit aller Macht versucht er die Restauration. Und das geht so: Durch sein beschworenes, irreales Bedrohungsszenario, seine illusorischen Sicherheitsforderungen an den Westen und den martialischen militärischen Aufmarsch bringt er Unruhe ins Spiel. Das führt bei Europäern, Anrainern, Nato und den USA zu aufgeregter Diplomatie, zu wirtschaftlichen Sanktionen und dort gleichfalls zu militärischen Aufrüstungen. Diese bewusst provozierten Reaktionen des Westens nutzt Putin nun als Argument, militärisch zu reagieren, womöglich in die Ukraine einzumarschieren. Das ist die erste Falle, in die der Westen reinzufallen droht. Das ist deswegen so tragisch, weil still zuschauen und nicht reagieren die zweite Falle öffnet. Denn keine Gegenwehr würde der russische Usurpator als Aufforderung zur Annexion deuten.