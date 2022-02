Leserbrief : Gesetzliche Regeln sollten nicht weiter verunsichern

Triage

Als Krankenpfleger mit 48 Dienstjahren, in allen Bereichen, darunter elf Jahre Anästhesie und Intensivpflege, kann ich dies bestätigen. Bei der großen Anzahl von aussagekräftigen, differenzierten und detaillierten Untersuchungsmöglichkeiten gibt es keine gleichen „Fälle“. Dagegen sollten lieber die Gründe behoben werden, die dazu führen, dass es zu Ressourcenknappheiten kommt. Einige Krankenhauskonzerne schütten Millionengewinne an Aktionäre aus. Kommunale Häuser werden mit Millionen aus Steuergeldern unterstützt. Wer kann das erklären? Die Situation ist seit Jahren bekannt, aber nichts geschieht! Stattdessen soll zusätzlich Bürokratie aufgebaut werden, was weitere Ressourcen binden wird. Wo bleibt hier die Vernunft? Wie bereits im Interview mit Prof. Piepho erwähnt, sollten sich Juristen zuerst die Praxis in Krankenhäuser ansehen, dann das Gespräch mit Ärzten und Pflegepersonal suchen, bevor sie vom „grünen Tisch“ aus ein Fass aufmachen und die Menschen weiter verunsichern. Wenn es gesetzliche Regelungen geben soll, dann solche, die Ärzte und Pflegepersonal in ihrem bisherigen, verantwortlichen und gewissenhaften Handeln Rechtssicherheit geben und nicht noch weiter verunsichern!