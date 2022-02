Leserbrief : Was soll eine solch überzogene Anordnung?

Zum Artikel „Rheinland-Pfalz zieht Impfpflicht in Heimen und Kliniken durch“ (TV vom 16. Februar):

Wir verstehen die ganzen Corona-Regelungen überhaupt nicht mehr. Überall wird gelockert, und die Normalität soll bald wieder in unser Leben zurückkommen. Gleichzeitig ziehen die politisch Verantwortlichen das scharfe Schwert der Impfpflicht.

Ab 15. März ist es in Rheinland-Pfalz soweit. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die dann auch noch von den völlig überlasteten Gesundheitsämtern kontrolliert werden soll und von den jeweiligen Arbeitgebern in den Einrichtungen mit arbeitsrechtlichen Sanktionen bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes (ohne Lohnfortzahlung) durchgeführt werden muss, wird wohl weiteren Unmut und Unverständnis in der Bevölkerung schaffen und zusätzlich den Pflegenotstand in unserem Gesundheitswesen ohne Not verschärfen.

Denn von dieser drastischen und nach der jetzigen europaweit abschwächenden Entwicklung der Omikron-Variante aus unserer Sicht völlig überzogenen Maßnahme sind weit mehr Beschäftigte betroffen, als meist berichtet wird. Es betrifft auch alle jetzt Beschäftigten in Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Rettungsdiensten, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, ambulante Pflege-, und Beförderungsdiensten und Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen tätig sind. Zusätzlich dürfen Ungeimpfte dann auch nicht mehr in solchen Einrichtungen eingestellt werden.

Jeder weiß, dass selbst geboosterte Menschen sich infizieren und das Virus weitergeben können. Was soll also letztendlich diese Schikane für Menschen in den Berufen, denen vor einem Jahr noch applaudiert wurde und von denen heute noch etliche auf ihre angemessene Corona-Bonus-Zahlung warten?

Jetzt wird ihnen ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Betretungsverbot zu ihrem Arbeitsplatz angedroht. Was soll eine solch überzogene Anordnung, die nur die Kluft zwischen Geimpften und Ungeimpften immer tiefer werden lässt?

Sollte man hier nicht die Entwicklung noch etwas abwarten und dann überlegen, welche Maßnahmen man sinnvollerweise ergreifen kann?