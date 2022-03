Leserbrief : Ein Schandfleck im Gesicht des 21. Jahrhunderts

Ukraine-Konflikt

Eine Gefahr von außen für das eigene Land heraufzubeschwören und einen Krieg loszutreten, war und ist ein Propagandamittel von Diktatoren und Despoten. So lässt sich vom Versagen der eigenen Politik gegenüber dem Volk ablenken. Dass nun auch zwei der Haupttäter dieses Dramas, Putin und Lawrow, auf der schwarzen Liste der EU landen, ist mehr als überfällig. Was ich aber vermisse, ist das Offenlegen aller gesperrten Vermögenswerte der sanktionierten Oligarchen und der Politiker. Dann könnte das russische Volk sehen, wie es mit der Rückendeckung von Putin und Konsorten ausgeraubt wurde. Wie sonst ist es zu verstehen, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die Milliardäre wie Pilze aus dem Boden schossen, während bis heute weite Teile der Bevölkerung in Armut leben? Ein Schandfleck im Gesicht des 21. Jahrhunderts, in dem die Hoffnung auf Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand der Völker die treibende Kraft jeder Politik sein sollte. Da kein Übel ewig währt, wünsche ich uns und dem russischen Volk ein baldiges Ende der „Putin‘schen Diktatur“ und gute zukünftige Zusammenarbeit zum Wohle aller Völker.