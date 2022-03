Leserbrief : Dem Informanten gebührt Dank, keine strafrechtliche Verfolgung

Flutkatastrophe

„Die Chat-Protokolle von Mitgliedern der Mainzer Landesregierung dokumentieren die damalige Ahnungslosigkeit der Politiker über den Ernst der Lage“, so heißt es in diesem TV-Bericht. Namentlich genannt sind Innenminister Lewentz und die Ministerpräsidentin Dreyer. Lewentz soll andere „hochrangige SPD-Politiker“ zudem informiert haben. Der Kreis der Versager ist also größer. Malu Dreyer verabschiedete sich um 21.44 Uhr mit dem Wunsch „Schönen Abend“ und ging wohl ins Bett.