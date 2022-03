Leserbrief : Rudolf Voderholzer den guten Willen nicht absprechen

Missbrauchsskandal

Bischof Rudolf Voderholzer hat in seinem Redebeitrag auf der Vollversammlung des Synodalen Wegs am 3. Februar sicher nicht den sexuellen Missbrauch von Kindern verharmlosen wollen. Seine so heftig kritisierte Aussage bezog sich für jeden neutralen Zuhörer eindeutig auf rechtspolitische Positionen der 1970er Jahre, die sexuelle Handlungen mit Kindern entkriminalisieren wollten.