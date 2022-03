Leserbrief : Ein muffiges Überbleibsel aus der Mottenkiste der Spaßversagung?

Tempolimit

Es mag ja in den 1970er Jahren wirklich geholfen haben beim Spritsparen: das Tempolimit! Aber in unserer modernen Zeit mutet es uns doch an wie ein muffiges Überbleibsel aus der Mottenkiste der Spaßversagung, wenn uns empfohlen wird, unsere neuen Autos zum Zweck des Spritsparens nicht mehr auszufahren. Hat denn doch niemand realisiert, dass in diesen vergangenen 40 Jahren die deutsche Motorenentwicklung so weit gediehen ist, dass erst wirklich mit der Umsetzung des letzten Tropfens in Fahrleistung eine effektive Leistung unserer Motoren zu erzielen ist? Und dann sollen wir etwa das überzählige Benzin einfach im Tank opfern? Und vielleicht die letzten wertvollen Tropfen dem Russen schenken? Und vielleicht vorübergehend auf ein Leben im Geschwindigkeitsrausch verzichten?