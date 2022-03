Leserbrief : Der Fallensteller Putin und seine Helfer

Ukraine-Krieg

Seit rund 20 Jahren hat Putin mit seinen Generälen an der russischen Westgrenze aus meiner Sicht eine Falle aufgestellt. Die Falle heißt „Verletzung der Sicherheitsinteressen Russlands“. Hinter dieser Falle versteckt er seine imperiale Aggression. Mit jedem Staat in Osteuropa, der in freier Entscheidung und mit Zustimmung aller Mitglieder in die Nato aufgenommen wird, schnappt diese Falle automatisch zu.