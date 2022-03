Leserbrief : Ein wahrhaftig alter Hut …

Lebensmittelverschwendung

Dabei fängt Nachhaltigkeit und Wiederverwertung doch bereits in den eigenen vier Wänden an! Und zwar damit, dass man zum Beispiel verbrauchtes Wasser benutzt, um die Toilette abzuspülen, dass man DIN A 4-Papier doppelseitig verwendet, ehe man es in die Tonne wirft, dass man die ganzen Werbeartikel, die heute in beinahe jedem Hauseingang und, wenn nicht dort, im nächstgelegenen kleinen Waldstück zu finden sind, für die ein oder andere Arbeit weiterverwendet, dass man, wenn man beispielsweise in einen Discounter kaufen geht und die in der Brotschneidemaschine oder schon im Müll, soweit dieser noch „annehmbar“ erscheint, liegenden Reste mitnimmt und sie entweder selbst verbraucht oder an Tiere verfüttert.