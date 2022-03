Leserbrief : Eine Respektlosigkeit gegenüber Wolodymyr Selenskyj

Ukraine-Krieg

Und nun dieser schlechte und respektlose Artikel von Rudolf Gruber! Wolodymyr Selenskyj, der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, wird hier als „Clown“ bezeichnet und „scheint als Feldherr gegen Russland überfordert“. Während Herr Selenskyj in Kiew ist, nicht wissend, was mit ihm passiert, wenn die Russen ihn in die Hände bekommen, dort bleibt und sein Land führt, so gut er eben kann und mit den wenigen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, sitzt der Autor des Artikels zu Hause im Warmen in seinem Sessel (im übertragenen Sinn), weit weg von der Gefahr, und glaubt tatsächlich, er könnte sich ein Urteil bilden?