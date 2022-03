Leserbrief : Ist das die versprochene Gerechtigkeit?

Steuergeldverschwendung

Zu: „Was der Landesrechnungshof am Umgang mit Steuergeld in Rheinland-Pfalz kritisiert“ (TV vom 16. Februar):

Beim Lesen der Jahresberichte 2021 und 2022, Auszüge 9/2021 und 12/2022, in denen es um Beurlaubungen und Sonderurlaube von Beamtinnen und Beamten für Tätigkeiten bei Fraktionen des Landtags sowie bei Obersten Dienstbehörden geht, hat sich mein Verdacht bestätigt, dass der Pressebericht im Trierischen Volksfreund das Thema nicht in vollem Umfang dargestellt hat. Nach Kenntnis des vollständigen Berichtes frage ich mich, ob das die Gerechtigkeit ist, die ich noch von den Wahlplakaten der jüngsten Bundestagswahl in Erinnerung habe. Ich überlasse es dem Leser, sich die besagten Auszüge des Landesrechnungshofes in allen Punkten zu Gemüte zu führen. (Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, Jahresberichte).