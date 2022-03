Leserbrief : DFB verärgert den Nachwuchs und die Trainer vor Ort

Fußball

Ich war beim SV Wittlich 1912 selbst jahrelang Jugendtrainer bei den Kleinsten und kann das, was der Leserbriefautor schreibt, sehr gut nachvollziehen und unterstützen. Meine Frage: Wollen die dafür Verantwortlichen beim DFB den Jugendfußball und diejenigen, die sich hauptsächlich bei den Kleinsten um Nachwuchs bemühen, einen Tritt in den Hintern geben? So kann auch der hochmütige DFB seinen Jugendnachwuchs und diejenigen, die sich letztlich darum bemühen, doch nur verärgern. So können beim DFB doch nur hochmütige und verantwortungslose Fußball-Laien handeln. Für mich unverständlich.