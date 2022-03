Leserbrief : Entschuldigung auf Indonesisch hätte dem König gut zu Gesicht gestanden

Niederländischer Kolonialismus

Welcher „Mythos vom friedlichen Holländer“ ist gemeint? Die Niederländer selber sind offenbar stolz auf ihre kriegerischen Raubzüge. Sinterklaas kommt nicht von ungefähr aus Spanien, dessen Schiffe aus Amerika von niederländischen Piraten überfallen wurden und die damit ihre Heimat reich machten. „Piet Hein – zijn naam was klein, zijn daden bennen groot – hij heeft gewonnen de silveren vloot“ (P.H. – sein Name war kurz, seine Taten sind groß – er hat die Silberflotte besiegt), ist eine beliebte niederländische Hymne, auch bei internationalen Fußballspielen.

Nun haben die Niederländer keinen Alleinstellungstatus in Bezug auf Gewalt in ihren Kolonien. Es ist ja fast schon verblüffend, wie nach 1945 die gleichen Staaten, die unter der deutschen Aggression gelitten haben, ihre Armeen losschickten, um ebenfalls Gräuel zu verüben: Belgien im Kongo, Frankreich in Indochina und Algerien, Großbritannien in Indien und Ost-Afrika. Und was die UdSSR im eigenen Hoheitsgebiet und im von ihr kontrollierten Ost-Europa (1953 DDR, 1956 Ungarn, 1968 CSSR) angestellt haben, ist wohl Allgemeinwissen.