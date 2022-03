Leserbrief : Und die Welt schaut zu ...

Ukraine-Krieg

Ein befreundetes, demokratisches Land (Ukraine – 700 Kilometer entfernt) mit vielen diplomatischen Beziehungen zu Europa – das „Ja“ zur Nato hat man ihm nicht zugestanden – lebt jetzt in großer Angst und Panik. Es wurde durch und von dem russischen Aggressor Wladimir Putin überfallen. Die Lage in diesem Land ist äußerst ernst; die Menschen sind geschockt durch diesen sinnlosen und mörderischen Krieg. Viele UkrainerInnen sind mittlerweile auf der Flucht – andere verteidigen ihr Zuhause (Hab und Gut), so gut sie es können. Ein erstaunlicher Mut. Die militärische Ausrüstung der ukrainischen Abwehr ist wohl eher mäßig einzuschätzen. Putin will und wird sich zumindest mal einen Teil der Ukraine einverleiben. Kommt nicht hier der Gedanke auf, dass eine „humanitäre Hilfe“ nicht ausreichen wird? Dieses Land wartet händeringend auf eine „militärische Unterstützung“!