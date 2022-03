Leserbrief : Anonyme Hetzbriefe gab es auch schon in der „guten alten Zeit“

Anonyme Hetzbriefe gab es auch schon in der „guten alten Zeit“

Social Media

Die heutige Generation könnte auf die Idee kommen, anonyme Hetze wäre ein Produkt der modernen Kommunikationsmittel. „Anonymes = Papierkorb“. Dieser Tipp war sogar in Benimmbüchern zu lesen. Anonyme Hetzbriefe gab es auch schon in der „guten alten Zeit“. Die meisten Empfänger haben eisern geschwiegen. Meistens ging es um Neid und Gehässigkeit im familiären oder beruflichen Bereich. Beispiel: Beim ersten Kneipensterben, von etwa 1960 an, gab es vereinzelt Gastronomen, die sich etwas Besonderes einfallen ließen. Besonders im Küchenbereich. Sie überlebten oder verzeichneten Umsatzsteigerungen. Der Neid der Einfallslosen war ihnen sicher.